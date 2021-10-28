Максим Знак и Людмила Казак получили престижную премию Международной ассоциации адвокатов

Белорусские адвокаты впервые получили престижную премию Международной ассоциации адвокатов (International Bar Association, IBA).

Как сообщает сайт rada.vision , награждение прошло 28 октября онлайн в рамках Международной выставки International Bar Association. Политзаключенный юрист Максим Знак и бывшая защитница Марии Колесниковой Людмила Казак стали первыми белорусскими лауреатами премии IBA.

Слова благодарности от Максима передала его жена и адвокат. «За каждым тираном в истории стояли адвокаты, прокуроры и судьи, которые оправдывали его правление и наказывали его противников за их несуществующие преступления, — процитировала мужа Надежда Знак. — Забывая о духе закона, юристы открывают ящик Пандоры, который со временем их и поглотит. Мошенничество с законом всегда имеет свои последствия. Я призываю всех нас, юристов, принять известное золотое правило и всегда рассматривать Закон и Справедливость как нашу первоочередную цель, а не как инструмент. Для меня большая честь получить такую награду, и я сделаю все возможное, чтобы ей соответствовать».

Людмила Казак в своей речи отметила важность такого международного признания: «В условиях продолжающихся репрессий и отсутствия легальных механизмов защитить своих коллег нам крайне важна поддержка мирового юридического сообщества. Я разделяю эту награду со всеми моими коллегами, которые, несмотря ни на что, защищали, продолжают и, я уверена, продолжат защищать белорусов и отстаивать принципы профессии адвоката».

Политзаключенного юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака 6 сентября осудили на 10 лет колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Адвокаты готовят жалобу. Дело Знака и координатора штаба Бабарико на выборах 2020 года Марии Колесниковой суд рассмотрел за месяц: первое заседание прошло 4 августа. Процесс вел судья Сергей Епихов. Колесникову и Знака обвинили в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникову взяли под стражу 8 сентября 2020 года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала паспорт. 9 сентября задержали Знака.

Людмила Казак была лишена адвокатской лицензии в феврале 2021 года. Она стала четвертым адвокатом Колесниковой, который столкнулся с репрессиями из-за своей деятельности: до этого Илью Салея посадили под домашний арест, Максима Знака арестовали, Александра Пыльченко лишили лицензии. Формальным поводом для исключения Казак из адвокатской коллегии стало административное правонарушение — якобы участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиции. 24 сентября 2020 года Людмилу задержали в центре Минска и доставили в Центральное РУВД. На нее составили два протокола, ей не разрешали позвонить мужу, вызвать адвоката и скорую. 25 сентября Казак оштрафовали на 25 базовых величин.

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