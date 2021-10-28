Литва будет снабжать нелегальных мигрантов гуманитарными пакетами при возвращении на территорию Беларуси

Нелегальных мигрантов, разворачиваемых на литовско-белорусской границе, будут снабжать пакетами с гуманитарной помощью — сухим пайком, водой и предметами первой необходимости. Такое решение 28 октября приняли министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министр соцобеспечения и труда Моника Навицкене, сообщает пресс-служба МВД Литвы.

Agnė Bilotaitė. Фото: DELFI

До конца года в Литве намерены собрать 5 тыс. гуманитарных пакетов. Отмечается, что пограничники «и прежде обеспечивали возвращаемых мигрантов продовольствием, водой и необходимой медпомощью», но теперь «гуманитарная помощь будет систематической и лучше организованной».

«Мы не можем допустить, чтобы нелегальные мигранты попадали в нашу страну, поэтому мы продолжим использовать тактику возвращения, — заявила Билотайте. — Однако мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, которые из-за белорусского режима оказались в такой плачевной ситуации. Мы очень надеемся на помощь и активные действия работающих в Беларуси неправительственных организаций, которые в своей стране заботятся о мигрантах, ставших инструментами режима».

«Мы не можем бросить мигрантов на белорусско-литовской границе на произвол судьбы. Объединив усилия госучреждений и неправительственных организаций, мы должны позаботиться о них и предоставить им необходимую гуманитарную помощь. Среди мигрантов могут быть уязвимые люди, женщины с маленькими детьми, несовершеннолетние без сопровождения взрослых и инвалиды, которым может потребоваться в том числе медицинская помощь», — отметила в свою очередь Навицкене.

Как сообщалось, за минувшие сутки Литва не впустила 113 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Одного человека пропустили по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда в Литве приняли решение возвращать мигрантов на белорусскую территорию, в страну не впустили 5008 иностранцев, 156 пропустили из гуманитарных соображений. К тому моменту с начала года число задержанных в Литве нелегалов, прибывших с белорусской территории, превысило 4 тысячи.