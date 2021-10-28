В Беларуси заблокирован сайт газеты «Новы час», работает «зеркало»

28 октября перестал открываться сайт независимой газеты «Новы час». Руководство редакции предполагает, что доступ к нему блокировал Оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь (ОАЦ) по указанию Министерства информации.

«Это было ожидаемо, — заявила в комментарии БелаПАН главный редактор газеты Оксана Колб. — Видимо, подошла наша очередь. Получилось очень символично: нас заблокировали накануне "Ночы расстраляных паэтаў". Но слово не убить, мысль не остановить, а свободу не уничтожить. Переживем».

По словам главреда, она не планирует обращаться за разъяснениями в Министерство информации, потому что «ответы будут ожидаемые».

Заместитель главного редактора Сергей Пульша сообщил, что технические специалисты редакции больше часа пытались выяснить, почему сегодня внезапно пропал доступ к сайту, и пришли к выводу, что это может быть блокировкой. «Выскакивала надпись "страница недоступна". Они связались с хостером, и написали нам, что, вероятнее всего, это блокировка ОАЦ. Это удивительно, потому что никаких звонков или предупреждений мы не получали, как и уведомлений от Министерства информации или других ведомств о том, что мы что-то нарушили. Но ситуация стандартная. Мы были к ней давно готовы», — отметил Пульша.

По его словам, редакция сразу же подключила «зеркало» сайта novychas.online.

Утром 20 октября в офисе газеты, а также в квартирах Колб и Пульши прошли обыски. Забрали цифровые носители. Колб была допрошена в Следственном комитете. Оба журналиста находятся под подпиской о неразглашении, поэтому не могут сообщить, в рамках какого дела проводились эти действия.

Днем ранее прошел обыск у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У него изъяли всю технику. С начала протестов Дмитриев, бывший сотрудник милиции, пять раз отбывал административный арест.