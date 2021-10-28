В Беларуси за сутки зарегистрировано 1979 новых случаев COVID-19, умерло 17 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1979 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума), выписано 2398 человек.

27 октября было зафиксировано 1998 новых случаев коронавируса, 26 октября — 1995, 25-го — 1997, 24 октября — 2044, 23 октября — 2079, 22-го — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 594 203 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 567 058 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4580 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 40 409 тестов на коронавирус, днем ранее — 59 920. Всего проведено 9 515 805 тестов.

По информации Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 2 млн 823 тыс. белорусов, из них более 2 млн 148 тыс. прошли полный курс вакцинации.