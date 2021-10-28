Задолженность белорусских промышленных организаций выросла почти на четверть с начала года

Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 сентября 2021 года составила 65 млрд 721,9 млн рублей. Это на 23,9% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 0,01% меньше по сравнению с показателем на 1 августа 2021 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам на 1 сентября текущего года составила 1 млрд 353,6 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 29,9%, по сравнению с 1 августа 2021 года — на 3,1%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала текущего года снизилась на 6,6% до 669,7 млн рублей, за август —на 8,1%. В целом внешняя кредиторская задолженность за восемь месяцев выросла на 5,7% (до 6 млрд 915,1 млн), по сравнению с 1 августа — снизилась на 2,7%.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2021 года снизилась на 4,2% и на 1 сентября 2021 года составила 3 млрд 8,2 млн рублей, за август — на 2,8%.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2021 года составила 24 млрд 469,1 млн рублей, или на 14% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 0,8% меньше по сравнению с показателем на 1 августа 2021 года.

Просроченная дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 1,4% и на 1 сентября 2021 года составила 4 млрд 478,1 млн рублей (за август — снижение на 1,1%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за восемь месяцев уменьшилась на 9,5% до 604,5 млн рублей (за август снизилась на 1,1%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за восемь месяцев выросла на 6,1% до 7 млрд 873,8 млн рублей, по сравнению с 1 августа — уменьшилась на 5%.

Дебиторская задолженность на 1 сентября 2021 года составила 27 млрд 991,8 млн рублей, или на 10,7% больше, чем на 1 января 2021 года, и на 0,7% меньше по сравнению с показателем на 1 августа 2021 года.

На 1 сентября 2021 года просроченную кредиторскую задолженность имели 1.099 организаций промышленности, или 70,7% (на 1 сентября 2020 года — 71,5%), просроченную дебиторскую задолженность — 1366 организаций промышленности, или 87,8% (87,4%).