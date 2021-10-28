Задержан администратор телеграм-канала «Ошмяны», который МВД признало экстремистским формированием

Видеозапись «признательных» показаний задержанного, имя которого неизвестно, опубликована в неофициальном телеграм-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

В видео мужчина сообщает, что ему 30 лет, он инженер-программист в ИТ-компании.

28 октября МВД Беларуси сообщило, что признало группу граждан, объединенных через телеграм-канал «Ошмяны», экстремистским формированием и запретило его деятельность .

Всего на сегодня в список экстремистских формирований включено восемь инициатив и групп, объединенных посредством телеграм-каналов и чатов.

12 октября Совет министров принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как пояснили в МВД, документ дал «старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

Решение о признании групп граждан экстремистскими формированиями принимают МВД или КГБ. Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем, до 10 лет лишения свободы), пояснили в МВД.