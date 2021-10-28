Биржа: рубль существенно просел к евро и доллару
Белорусский рубль серьезно просел к европейской и американской валютам по итогам торгов на БВФБ.
Евро добавил 0,0131 пункта — 2,8197 белорусского рубля, а доллар 0,011 пункта — 2,4308 белорусского рубля.
А вот российский рубль на фоне
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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