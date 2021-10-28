Биржа: рубль существенно просел к евро и доллару

Белорусский рубль серьезно просел к европейской и американской валютам по итогам торгов на БВФБ.

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Евро добавил 0,0131 пункта — 2,8197 белорусского рубля, а доллар 0,011 пункта — 2,4308 белорусского рубля.

А вот российский рубль на фоне падения мировых цен на нефть сегодня упал на 0,0076 пункта — 3,4487 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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