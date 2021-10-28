Лукашенко: поляки будут бороться с нелегалами, используя танки, — мы будем действовать жестко

Александр Лукашенко сообщил, что поляки будут использовать тяжелую бронетанковую технику для борьбы с нелегальной миграцией.

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Как заявил он на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, находящимся в Минске с рабочим визитом 28 октября, вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

«Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский правитель считает, что в западных странах «просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам, границам Союзного государства».

Он отметил, что такие шаги не останутся без «жесткого реагирования».

«Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят», — резюмировал Лукашенко.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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