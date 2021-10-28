Лукашенко: 4 ноября проведем Высший госсовет — решительный шаг в нашей интеграции

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Минске, который 28 октября находится в Беларуси с рабочим визитом , подтвердил, что 4 ноября состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, — и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Кремль пока официально не подтвердил встречу Путина с Лукашенко 4 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 октября на вопрос, не собирается ли Путин 4 ноября посетить Севастополь, ответил: «Мы проинформируем вас своевременно после того, как они будут окончательно сформулированы, эти планы».

Ранее 4 ноября уже называли в качестве даты проведения Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого запланировано подписать 28 союзных программ по углублению интеграции. Об этом говорили и Лукашенко, и Песков. Однако в октябре в российском издании «КоммерсантЪ» появилась информация, что все документы, возможно, не успеют подготовить к этой дате. Тогда же госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявил, что решение о ВГС будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.

Саммиты ЕАЭС и СНГ 14—15 октября прошли в формате видеоконференции.

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