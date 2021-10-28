За сутки в страны ЕС не впустили 659 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили на свою территорию 659 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 27 октября было зафиксировано 537 попыток незаконного пересечения границы с белорусского направления. Задержали шесть граждан Ирака, еще 40 иностранцев, которым удалось перейти границу, вернули в Беларусь.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 113 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Одного человека пропустили по гуманитарных причинам.

С начала августа, когда в Литве приняли решение возвращать мигрантов на белорусскую территорию, в страну не впустили 5.008 иностранцев.

Сообщается, что 27 октября в центре регистрации иностранцев в Пабраде среди мигрантов вспыхнули волнения. Охрана применила слезоточивый газ. Как сообщалось, накануне стычки между мигрантами из разных стран, а также между мигрантами и охраной произошли в центре регистрации иностранцев в Мядининкае.

Новостной портал LSM со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщил, что 27 октября незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 15 иностранцев. Никого не задержали и в страну не впустили.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.963 нелегальных мигранта. За это же время 52 человека пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране были задержаны 404 иностранца, которые незаконно пересекли границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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