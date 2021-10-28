Борьба с телеграм-каналами продолжается — еще один признан экстремистским

МВД Беларуси признало телеграм-канал «Ошмяны» экстремистским формированием.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ошмяны», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, отмечает МВД, перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен.

Накануне министерство признало телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» и телеграм-чат «Я выхожу/МКБ» экстремистским формированием.

22 октября телеграм-канал «Ждановічы сёння» и телеграм-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» были признаны милицией экстремистским формированием.

21 октября МВД признало экстремистским формированием телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и телеграм-чат «Кибер-сливы».

20 октября в перечень организаций, формирований, ИП, причастных к экстремистской деятельности, размещенный на сайте МВД, были включены телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат».

18 октября МВД признало экстремистским формированием «группу граждан, объединенную посредством интернет-сайта «Дзе.чат», 19 октября — телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала.

21 сентября КГБ признал экстремистским формированием инициативу «Рабочы рух».