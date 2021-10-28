Евро и доллар сильно растут утром 28 октября
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 28 октября, открылись с существенного изменения всех основных иностранных валют.
На 10:25 они находятся на следующих позициях:
- евро — 2,8203 белорусского рубля (+0,0137 пункта);
- доллар — 2,4303 белорусского рубля (+0,0105 пункта);
- российский рубль — 3,4411 белорусского рубля за 100 российских (−0,0152 пункта).
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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