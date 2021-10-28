Евро и доллар сильно растут утром 28 октября

/ Экономика
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 28 октября, открылись с существенного изменения всех основных иностранных валют.

На 10:25 они находятся на следующих позициях:

  • евро — 2,8203 белорусского рубля (+0,0137 пункта);
  • доллар — 2,4303 белорусского рубля (+0,0105 пункта);
  • российский рубль — 3,4411 белорусского рубля за 100 российских (−0,0152 пункта).

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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