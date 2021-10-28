Официально: пенсии в сентябре выросли на 5%

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в сентябре 2021 года по сравнению с августом вырос на 5%, свидетельствуют данные Белстата.

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По сравнению с сентябрем прошлого года реальный размер пенсий увеличился на 2,2%.

Реальный размер пенсий в Беларуси снижался семь месяцев подряд: в январе 2021 года — уменьшился на 1,1%, в феврале — на 1,9%, марте — на 0,7%, апреле — также на 0,7%, мае — на 0,4%, июне — на 0,7%, июле — на 0,1%. В августе впервые с начала года был отмечен рост пенсий — на 0,1%.

1 сентября 2021 года в соответствии с указом от 20 августа № 317 были повышены все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). Перерасчет пенсий произведен более чем 2,4 млн получателей. На перерасчет по данному указу до конца года будет направлено 306,8 млн рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году — около 14,8 млрд рублей. В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышены на 7%.

Средний размер назначенных пенсий составил 515,9 рубля, что в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров и равно 35,7% средней зарплаты.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в сентябре 2021 года состояло 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров.

Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 19 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, задача текущего года — поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% средней заработной платы работника. «Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году 13,3 млрд рублей. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7%, а в реальном выражении — практически на 4%», — отметил Петришенко.

По мнению чиновника, каждый ныне работающий должен осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости — зону ответственности государства и самого работника.

27 сентября Александр Лукашенко подписал указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Согласно документу, с 1 октября 2022 года работникам предложат еще один механизм, который позволит получать больший доход на пенсии. Максимальный процент от заработка, который можно будет направить на накопление дополнительной пенсии, составит 13%.

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