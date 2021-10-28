В Беларусь прибыл генпрокурор РФ — что он будет обсуждать с Лукашенко

Генеральный прокурор России Игорь Краснов совершает рабочий визит в Беларусь.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, запланирована его встреча с Александром Лукашенко, на которой планируется обсудить «темы взаимодействия с белорусскими коллегами, углубления межведомственного диалога и необходимости внесения корректив в вопросы обеспечения безопасности на пространстве всего СНГ».

С белорусским коллегой Андреем Шведом будут рассмотрены «способы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая криминальное использование криптовалют и иных виртуальных активов».

Ожидается, что в заключение визита российский гость возложит венок к монументу Победы.

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