Во Франции семью Лукашенко обвинили в торговле людьми

/ Мир
Просмотров: 303

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил на заседании комитета в верхней палате парламента Франции, что семья белорусского правителя Александра Лукашенко занимается организованной торговлей людьми.

Как пишет CNews, чиновник сказал, что «торговля людьми организована семьей Лукашенко напрямую, с участием третьих стран, во всяком случае речь идет о коммерческих рейсах и организованных маршрутах».

Представитель МИД подчеркнул, что речь идет об организации канала нелегальной миграции людей из стран Ближнего Востока и Северной Африки через Беларуси в Латвию, Литву и Польшу.

По мнению госсекретаря, белорусский правитель пытается загнать Евросоюз в своеобразную «ловушку».

Также Бон считает, что ЕС должен дать твердый, но гуманный ответ.

О причастности режима Лукашенко к нелегальной миграции заявляют и власти Германии, не говоря уже о руководителях государств, на которые этот трафик направлен.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Клеман Бон окончил Институт политических исследований в Париже, Колледж Европы в Брюгге и Национальную школу администрации.

В 2009-м поступил на работу в Бюджетное управление на должность заместителя начальника отдела финансового законодательства.

В 2011-м стал заместителем начальника отдела научных исследований и высшего образования.

С 2013 по 2014 гг. был техническим советником по бюджетным вопросам в канцелярии премьер-министра.

С 2014 по 2016 гг. работал советником по европейским, международным и бюджетным вопросам в канцелярии министра экономики, промышленности и цифровых технологий.

С 2016 по 2017 гг. занимал должность заместителя генерального директора компании ADP Management.

С 2017 по 2020 гг. был специальным советником в дипломатическом отделе Администрации президента Франции.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Франция Персона: Клеман Бон

Другие материалы на эту тему:

С трибуны ООН обвинили власти Беларуси в ситуации с мигрантами

С трибуны ООН обвинили власти Беларуси в ситуации с мигрантами

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции