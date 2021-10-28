Во Франции семью Лукашенко обвинили в торговле людьми

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил на заседании комитета в верхней палате парламента Франции, что семья белорусского правителя Александра Лукашенко занимается организованной торговлей людьми.

Как пишет CNews , чиновник сказал, что «торговля людьми организована семьей Лукашенко напрямую, с участием третьих стран, во всяком случае речь идет о коммерческих рейсах и организованных маршрутах».

Представитель МИД подчеркнул, что речь идет об организации канала нелегальной миграции людей из стран Ближнего Востока и Северной Африки через Беларуси в Латвию, Литву и Польшу.

По мнению госсекретаря, белорусский правитель пытается загнать Евросоюз в своеобразную «ловушку».

Также Бон считает, что ЕС должен дать твердый, но гуманный ответ.

О причастности режима Лукашенко к нелегальной миграции заявляют и власти Германии, не говоря уже о руководителях государств, на которые этот трафик направлен.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Клеман Бон окончил Институт политических исследований в Париже, Колледж Европы в Брюгге и Национальную школу администрации. В 2009-м поступил на работу в Бюджетное управление на должность заместителя начальника отдела финансового законодательства. В 2011-м стал заместителем начальника отдела научных исследований и высшего образования. С 2013 по 2014 гг. был техническим советником по бюджетным вопросам в канцелярии премьер-министра. С 2014 по 2016 гг. работал советником по европейским, международным и бюджетным вопросам в канцелярии министра экономики, промышленности и цифровых технологий. С 2016 по 2017 гг. занимал должность заместителя генерального директора компании ADP Management. С 2017 по 2020 гг. был специальным советником в дипломатическом отделе Администрации президента Франции.

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