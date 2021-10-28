Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержали в Беларуси — он пытался уехать на Запад
Подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи решением Кунцевский районного суда Москвы заочно арестовали.
По данным следствия, фигурантом громкого преступления проходит Андрей Скрипкин, пишет Агентство городских новостей
Убийство произошло 26 октября в квартире на улице Мосфильмовской. Жертвами оказались 57-летний банкир, его 39-летняя супруга и их несовершеннолетний ребенок.
Позже стало известно, что Скрипкина задержали в Беларуси, откуда он собирался выехать на Запад.