Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержали в Беларуси — он пытался уехать на Запад

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Подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи решением Кунцевский районного суда Москвы заочно арестовали.

По данным следствия, фигурантом громкого преступления проходит Андрей Скрипкин, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Убийство произошло 26 октября в квартире на улице Мосфильмовской. Жертвами оказались 57-летний банкир, его 39-летняя супруга и их несовершеннолетний ребенок.

Позже стало известно, что Скрипкина задержали в Беларуси, откуда он собирался выехать на Запад.

 

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Тэги: убийство Персона: Михаил Яхонтов Андрей Скрипкин Город: Москва

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