Подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержали в Беларуси — он пытался уехать на Запад

Подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи решением Кунцевский районного суда Москвы заочно арестовали.

По данным следствия, фигурантом громкого преступления проходит Андрей Скрипкин, пишет Агентство городских новостей «Москва» .

Убийство произошло 26 октября в квартире на улице Мосфильмовской. Жертвами оказались 57-летний банкир, его 39-летняя супруга и их несовершеннолетний ребенок.

Позже стало известно, что Скрипкина задержали в Беларуси, откуда он собирался выехать на Запад.