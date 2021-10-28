Ландсбергис в связи с «угрозой, связанной с Россией и Беларусью», высказался за увеличение присутствия НАТО в Литве

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«Дальнейшую координацию усилий» в ответ на «гибридную атаку Беларуси» обсудили министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Фото из микроблога МИД Литвы

Сообщение о двусторонних переговорах, прошедших в Таллинне в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств инициативы «Бухарестская девятка», разместил литовский министр на своей странице в «Твиттере». «Литва высоко ценит поддержку США», — написал Ландсбергис.

Пресс-служба литовского МИД сообщила, что Ландсбергис и Донфрид обсудили «угрозы, связанные с Россией и Беларусью», дальнейшее усиление сдерживания в Балтийском регионе. «Принимая во внимание динамику ситуации с безопасностью», литовский министр высказался за увеличение военного присутствия США и других членов НАТО в его стране.

В «Бухарестскую девятку», созданную в 2014 году, входят члены НАТО из Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Переговоры в Таллинне были организованы в рамках подготовки к встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО 30 ноября — 1 декабря в Риге. «Солидарность и единство» НАТО Габриэлюс Ландсбергис назвал ключевыми факторами перед лицом «многогранных угроз России» и «гибридной атаки Беларуси».

Как сообщалось, 25 октября в Вашингтоне ситуацию с мигрантами на границе Беларуси со странами Евросоюза и подготовку новых санкций ЕС против белорусских властей обсудили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

 

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Тэги: США-Литва НАТО Персона: Габриэлюс Ландсбергис Карен Донфрид Город: Таллинн

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