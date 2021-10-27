Средняя зарплата в Минске снижается второй месяц подряд

По данным главного статистического управления Минска, в сентябре 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2009,9 рубля, что на 6,7 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в августе.

В январе 2021 года к декабрю 2020-го начисленная средняя зарплата в городе снизилась на 302,2 рубля, или на 14% (до 1849), в феврале — увеличилась на 1,8 рубля, или на 0,1% (до 1850,8), в марте — на 212,1 рубля, или на 11,5% (до 2062,9). В апреле она уменьшилась на 59,5 рубля, или на 2,9% (до 2003,4 рубля), в мае — выросла на 50 рублей, или на 2,5% (до 2053,4 рубля), июне — снизилась на 30,1 рубля, или на 1,5% (до 2023,3 рубля), июле — выросла на 38,8 рубля, или на 1,9% (до 2062,1 рубля), августе — снизилась на 45,5 рубля, или на 2,2% (до 2016,6 рубля).

Самую высокую зарплату в столице в сентябре получили IT-специалисты — 5934,5 рубля. Среди наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4859,6 рубля, животноводства — 3223,2 рубля, воздушного транспорта — 3216 рублей, нефтепереработки — 2457,1 рубля, химической промышленности — 2446,9 рубля, телекоммуникационной сферы — 2401,5 рубля, финансового и страхового сектора — 2266,2 рубля, юристы, бухгалтеры, архитекторы и инженеры — 2228,5 рубля, ученые — 2204,7 рубля.

Самая низкая зарплата была у работников библиотек, архивов и музеев — 978,5 рубля.

В сентябре в промышленности столицы средняя зарплата составила 1720,3 рубля, в строительстве — 1870,1 рубля, розничной торговле — 1519,9 рубля, образовании — 1125,2 рубля. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1608,3 рубля.

В разрезе страны наибольшая сентябрьская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области, 1180,6 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1247,4 рубля, в Витебской — 1217,1 рубля, Гомельской — 1299,2 рубля, Гродненской — 1246,9 рубля, Минской — 1435,8 рубля.

Независимые эксперты прогнозируют, что в 2022 году зарплаты продолжат снижаться в связи с началом полноценного действия секторальных санкций Евросоюза.