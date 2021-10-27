В Добруше задержанным за подписку на «экстремистские» телеграм-каналы присудили административный арест

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В Добруше 25—27 октября проходили задержания местных жителей.

Как сообщил БелаПАН один из жителей районного центра, было задержано пять мужчин и две женщины. Одной женщине дали 4 суток административного ареста, второй — штраф. Мужчины получили от 5 до 10 суток ареста. На провластных телеграм-каналах были размещены видеозаписи с задержанными, где они «признавались», что были подписаны на «экстремистские» телеграм-каналы. Их судили за «распространение экстремистских материалов».

По неофициальной информации, 29 октября может состояться визит Александра Лукашенко на Добрушскую бумажную фабрику.
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Тэги: протест пропаганда Город: Добруш

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