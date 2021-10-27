Солигорский «Шахтер» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси

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ФК «Шахтер» обыграл «Гомель» в выездном матче 15-го тура со счетом 3:2 и стал чемпионом Беларуси.

Фото: АБФФ

На первой минуте игрок «Гомеля» Соловей открыл счет. «Горняки» отыгрались лишь на 67-й минуте усилиями Филипенко. Спустя 10 минут гости уже вели — забил вышедший на замену Скавыш. На 80-й минуте Побудей счет сравнял. В добавленное время от Чикиды мяч отскачил в свои ворота, принеся победу солигорчанам.

ШАХТЕР: Гутор — Шевченко, Бегунов, Филипенко, Антич — Шатара (Пейич, 52), Сзоке — Стасевич (Подстрелов, 83), Кендыш (к) (Скавыш, 68), Океухи (Ахмеди, 58) — Дарбо.

После 27 игр у БАТЭ 58 очков, минского «Динамо» — 57, «Гомеля» и брестского «Руха» — по 52.
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Тэги: ФК Шахтер белорусский футбол Город: Гомель

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