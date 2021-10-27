Полный курс вакцинации прошли более двух миллионов белорусов

/ Общество
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Полный курс вакцинации против COVID-19 в Беларуси прошли более 2,12 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

Первую дозу вакцины получили свыше 2,798 белорусов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцинация коронавирус в Беларуси

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