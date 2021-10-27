Полный курс вакцинации прошли более двух миллионов белорусов 27.10.2021 / 20:54 / Общество Просмотров: 27 A- A+ Полный курс вакцинации против COVID-19 в Беларуси прошли более 2,12 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава. Первую дозу вакцины получили свыше 2,798 белорусов. Сюжет: COVID-19 Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: вакцинация коронавирус в Беларуси Другие материалы на эту тему: Инфекционист: привились миллионы, осложнения возникли у нескольких десятков Как привиться от коронавируса в Литве. Три плюса и минуса для белорусов А если не «Спутник»? Сколько платят белорусы, чтоб привиться от короны в Польше Пошел за покупками — вернулся с прививкой. Вакцинация в торговом центре