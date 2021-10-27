В Светлогорске мужчина разбил четыре автомобиля

Мужчина разбил несколько автомобилей в Светлогорске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел 24 октября. Возле одного из домов по улице Калинина 36-летний мужчина из хулиганских побуждений стал наносить удары по машинам, припаркованным во дворе. В результате механические повреждения получили четыре авто: Lexus, Mitsubishi, Volvo и Audi.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.