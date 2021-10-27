Глава МИД Ирана обсудил с Макеем судьбу мигрантов на границе с Литвой

Ситуацию с иранцами, застрявшими на белорусско-литовской границе обсудили министры иностранных дел Ирана и Беларуси, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Фото: mfa.gov.ir

Министр Хосейн Амир-Абдоллахиян позвонил Владимиру Макею и попросил помощи для 13 иранцев, которые длительное время находятся на белорусско-литовской границе. Он заявил, что его страна «серьезно обеспокоена состоянием своих граждан».

МИД Ирана хочет, чтобы белорусская сторона указала место, где находятся их граждане для оказания им медпомощи и последующего возвращения на родину.

Владимир Макей подтвердил готовность Минска оказать максимальное содействие.