Глава МИД Ирана обсудил с Макеем судьбу мигрантов на границе с Литвой
Ситуацию с иранцами, застрявшими на белорусско-литовской границе обсудили министры иностранных дел Ирана и Беларуси, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
Министр Хосейн Амир-Абдоллахиян
МИД Ирана хочет, чтобы белорусская сторона указала место, где находятся их граждане для оказания им медпомощи и последующего возвращения на родину.
Владимир Макей подтвердил готовность Минска оказать максимальное содействие.