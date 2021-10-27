ДФР перекрыл криптовалютный канал финансирования протестной деятельности в Беларуси

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил и пресек незаконную деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют.

«Граждане использовали специально созданный ресурс в интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта. Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными денежными средствами», — сказано в сообщении Госконтроля.

Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. «Установлено также, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — уточнили в КГК.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. У фигурантов изъято более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тысяч долларов. Наложен арест на имущество и транспортные средства.