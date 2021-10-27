Брестчанку наказали «домашней химией» за оскорбительную надпись на почтовом ящике судьи

За оскорбительную надпись на почтовом ящике судьи жительница Бреста приговорена к 2,5 года ограничения свободы, сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Слонимского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 36-летней жительницы Бреста. Ей инкриминировано оскорбление судьи в связи с осуществлением правосудия.

«В декабре 2020 года в вечернее время в подъезде многоквартирного жилого дома в Бресте с использованием неустановленного предмета нанесла на дверцу почтового ящика судьи оскорбительную надпись», — рассказали в прокуратуре.

Установили того, кто оставил надпись, по записям камер видеонаблюдения.