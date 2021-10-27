В Беларуси за сутки зарегистрировано 1998 новых случаев COVID-19, умерло 17 человек

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1998 новых случаев COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума), выписано 2569 человек.

26 октября было зафиксировано 1995 новых случаев коронавируса, 25-го — 1997, 24 октября — 2044, 23 октября — 2079, 22-го — 2082, 21 октября — 2097 (суточный рекорд заболеваемости), 20-го — 2076, 19-го — 1913, 18-го — 1956, 17-го — 1981, 16-го — 2068.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 592 224 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 564 660 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4563 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 59 920 тестов на коронавирус, что почти в пять раз больше, чем днем ранее (12 263 теста). Всего проведено 9 475 396 тестов.