Елена Богдан возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан получила новое назначение — возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома, сообщила пресс-служба Минздрава.

На этом посту она сменила Жанну Казаченок, которая руководила комитетом с 10 ноября 2020 года.

21 декабря прошлого года Богдан была назначена на пост первого заместителя министра здравоохранения, до этого работала в должности заместителя министра. Она также возглавляет Белорусский союз женщин.