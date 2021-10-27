Минчане могут оформить биометрические паспорта из дома

Минские отделения по гражданству и миграции предложили платную услугу: представители МВД могут выехать домой к желающим получить биометрический паспорт.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, в случае выезда на дом нужные для оформления документа биометрические данные соберут на специальном мобильном комплексе. Новые документы, когда они будут изготовлены, могут быть выданы гражданам также по месту жительства.

Услуга платная, цену пока не сообщили. Чтобы воспользоваться ей, нужно обратиться в районный отдел по гражданству и миграции.

Выдавать ID-карты и биометрические паспорта в Беларуси начали 1 сентября. В документах нового образца встроена микросхема, содержащая фото, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Идентификационные карты будут использовать для удостоверения личности внутри страны. Биометрический паспорт нужен для выезда.