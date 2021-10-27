Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно

Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере миллиона евро. Это вызвано отказом официальной Варшавы выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы.

Суд объяснил штраф необходимостью избежать «серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз», сообщает «Немецкая волна» .

Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении.

В начале октября Конституционный суд Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд.