Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно

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Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере миллиона евро. Это вызвано отказом официальной Варшавы выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы.

Суд объяснил штраф необходимостью избежать «серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз», сообщает «Немецкая волна».

Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении.

В начале октября Конституционный суд Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд.

Ранее суд Евросоюза приговорил Польшу к ежедневному штрафу в размере 500 тысяч евро. Наказание будет отменено в тот момент, когда будет прекращена добыча угля на шахте «Турув», хотя это 7% польской энергетики.
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Тэги: суд ЕС Польша

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