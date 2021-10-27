Экспорт строительных услуг в январе—августе сократился на 11,4%

По данным Белстата, в январе—августе 2021 года экспорт услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 6 млрд 535,1 млн долларов и по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличился на 19,2%.

Импорт услуг вырос на 20,9% до 3 млрд 630,8 млн долларов. Положительное сальдо составило 2 млрд 904,3 млн долларов (в январе—августе 2020 года — 2 млрд 480,2 млн).

Из общего экспорта услуг на долю стран ЕАЭС пришлось 19% (на долю России — 17,7%), ЕС — 39,7%, остальных стран — 41,3%. Импорт из стран ЕАЭС составил 28,4% общего импорта (из России — 27,3%), ЕС — 40%, остальных стран — 31,6%.

Экспорт транспортных услуг вырос на 19,5% до 2 млрд 783,8 млн долларов, импорт — на 38,9% до 1 млрд 553,4 млн.

Экспорт услуг автомобильных перевозок увеличился на 27,8% до 1 млрд 90,4 млн долларов, импорт — на 21,8% до 558,8 млн.

Экспорт строительных услуг снизился на 11,4% до 339,7 млн долларов, импорт — на 12,2% и составил 505,8 млн долларов.

Экспорт компьютерных услуг увеличился на 24,1% до 1 млрд 930,7 млн долларов, импорт — на 13,3% до 215,4 млн.

Экспорт телекоммуникационных услуг вырос на 6,8% до 119,9 млн долларов, импорт — на 9,5% до 98,3 млн.

Экспорт услуг в области архитектуры, инженерных и технических услуг увеличился на 1,2% до 74,5 млн долларов. Импорт этих услуг вырос на 3% и составил 67,7 млн долларов.

Экспорт услуг операционного лизинга вырос на 1,5% до 51,9 млн долларов, импорт — на 13,7% до 63,2 млн.

Экспорт в области использования объектов интеллектуальной собственности увеличился на 5% и составил 80,7 млн долларов, импорт — на 38,7% до 162,8 млн.

Экспорт финансовых услуг вырос на 36% и составил 42,4 млн долларов, импорт — снизился на 14,5% до 126 млн долларов.

Экспорт услуг в области рекламы, маркетинга, организации выставок вырос на 30,3% и достиг 298,2 млн долларов, импорт —на 76% до 218,2 млн долларов.

По доле экспорта в общем объеме лидировали транспортные (42,6%) и компьютерные (29,5%) услуги, импорта — транспортные (42,8%) и строительные (13,9%).