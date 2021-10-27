Биржа: евро и доллар выросли на торгах 27 октября

/ Экономика
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Европейская и американская валюты выросли по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 октября.

Так, евро поднялся на 0,0034 пункта — 2,8066 белорусского рубля, а доллар на 0,0044 пункта — 2,4198 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль после вчерашнего существенного укрепления сдал позиции на 0,0168 пункта — 3,4563 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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