Биржа: евро и доллар выросли на торгах 27 октября
Европейская и американская валюты выросли по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 октября.
Так, евро поднялся на 0,0034 пункта — 2,8066 белорусского рубля, а доллар на 0,0044 пункта — 2,4198 белорусского рубля.
В свою очередь российский рубль после вчерашнего
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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