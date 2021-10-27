Белорусские «Зеленые» намерены собрать предложения об изменении генплана Минска

Белорусская партия «Зеленые» запустила общественную кампанию «Борись за город», в ходе которой будет собирать предложения об изменении генерального плана Минска и помогать в их реализации.

«В ближайшее время (полгода-год) обновленный генеральный план Минска должен быть вынесен на общественное обсуждение. Проблема в том, что общественное обсуждение длится всего лишь один месяц. Довольно сложно за такой небольшой срок проанализировать генплан огромного города, определить наиболее важные проблемы, найти подходящие для горожан альтернативные планировочные решения, собрать подписи жителей», — сказали в партии.

Поэтому «Зелёные» предложили «начать подготовку заранее, а конкретно – уже сейчас».

«Мы ищем активистов, людей, которые хотят поменять ситуацию к лучшему в своем районе. Мы предлагаем собраться, обсудить проблемы, вынести их при обсуждении генплана и попытаться повлиять на чиновников», — сообщил БелаПАН председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

По его словам, в партии готовы рассказать активным гражданам, как проходят общественные обсуждения и на какие нюансы нужно обратить внимание при подготовке к ним, оказать содействие в работе с чиновниками.

Среди проблем, с которыми минчане уже обращались в партию, — снос домов, вырубка скверов, уплотнительная застройка.