Беларусь продолжает искать деньги на реконструкцию автодорог

Беларусь продолжает переговоры с Евразийским банком развития (ЕАБР) и китайским «Эксимбанком» о привлечении средств на реконструкцию автодорог, сообщил 27 октября на пресс-конференции в Минске начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.

«Недавно прошли консультации с ЕАБР по привлечению кредитных ресурсов этого банка для реконструкции участка автомобильной дороги М3 (Минск — Витебск) от Минска до Плещениц. Конкретную сумму озвучивать не стану, потому что это только проработка вопроса. У нас есть заключение экспертизы, вся проектная документация. Сегодня мы прорабатываем все нюансы, в том числе с Минэкономики, чтобы этот проект был выгоден для банка и страны», — сказал Леончик, отвечая на вопрос БелаПАН.

По словам чиновника, Минтранс также подготовил технико-экономическое обоснование привлечения кредитных средств для реконструкции дороги Р46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и моста через Двину. «Для этого проекта мы планируем привлечь кредитные ресурсы китайского «Эксимбанка». Подготовлено инвестиционное предложение, которое переведено на английский язык. Министерство экономики отправит это предложение китайской стороне», — сказал он.

Как сообщалось, в декабре 2019 года было подписано соглашение между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития о привлечении 255 млн евро на реконструкцию 12 мостов и трассы M3. Однако выделение средств было заморожено в связи с санкциями Евросоюза в отношении Беларуси.