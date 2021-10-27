Из почти 1800 рассмотренных заявок на убежище Литва удовлетворила лишь шесть

Департамент по миграции при Министерстве внутренних дел Литвы рассмотрел 1.771 из 3.148 ходатайств мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, о предоставлении им убежища, сообщает пресс-служба литовского МВД.

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Статус беженца получили лишь шесть просителей. «Как и другие 282 иностранца, получившие убежище в Литве в этом году, они будут интегрироваться в литовское общество при поддержке государства», — отметили в министерстве.

Отказ получили 1.353 иностранца, 412 ходатайств прекратили рассматривать из-за отъезда заявителей из страны или их возвращения на родину.

На рассмотрении департамента остается еще 1.377 ходатайств нелегальных мигрантов о предоставлении убежища. Их обработкой занимаются 170 сотрудников ведомства. Ежедневно проводится опрос около десяти заявителей, принимается такое же количество решений.

С начала года из Литвы депортировали 274 нелегала. Принято решение о высылке еще 212 мигрантов.

С 3 августа Литва не впустила на свою территорию почти 4,9 тыс. мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. К охране рубежей в помощь пограничникам привлечены войска, а также сотрудники европейского агентства Frontex.

Как сообщалось, за последние сутки литовские пограничники не впустили в страну 96 мигрантов с белорусской территории.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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