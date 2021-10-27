Эксперт: предложение лишать оппозиционеров гражданства противоречит Конституции Беларуси и международным стандартам
Белорусский юрист-международник Катерина Дейкало считает, что такая инициатива противоречит не только конституции, но и международным стандартам.
Министерство внутренних дел Беларуси предлагает лишать гражданства страны тех, кто уехал за границу и «работает в интересах западных стран». Об этом
«Статья 15 Всеобщей декларации прав человека говорит, что никто не может быть произвольно лишен гражданства — эта норма перекочевала практически во все конституции, в том числе в нашу. Поэтому право на гражданство — однозначно право человека», — приводит
Она также пояснила, что международное право отдельно указывает, что государство не может лишить человека гражданства, если после этого он становится лицом без гражданства.
«Хотя Беларусь не является участницей Конвенции о сокращении случаев без гражданства 1961 года, она восприняла ее положения в своей законодательной практике, а значит, принимает этот стандарт в качестве обязательного. Так, в нашем законе также говорится, что прекращение гражданства не допускается, если гражданин не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения».
В любом случае, по словам Дейкало, при лишении гражданства человек должен иметь право оспорить это решение в независимом суде, а в Беларуси в принципе отсутствует независимая судебная власть.
«Лишение гражданства — это большое исключение, и какое-либо одиозное толкование или массовое применение такой нормы уже будет говорить о ее необоснованности и репрессивном характере», — считает эксперт.