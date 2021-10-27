Эксперт: предложение лишать оппозиционеров гражданства противоречит Конституции Беларуси и международным стандартам

Белорусский юрист-международник Катерина Дейкало считает, что такая инициатива противоречит не только конституции, но и международным стандартам.

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает лишать гражданства страны тех, кто уехал за границу и «работает в интересах западных стран». Об этом заявил начальник отдела главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский

«Статья 15 Всеобщей декларации прав человека говорит, что никто не может быть произвольно лишен гражданства — эта норма перекочевала практически во все конституции, в том числе в нашу. Поэтому право на гражданство — однозначно право человека», — приводит DW слова юриста.

Она также пояснила, что международное право отдельно указывает, что государство не может лишить человека гражданства, если после этого он становится лицом без гражданства.

«Хотя Беларусь не является участницей Конвенции о сокращении случаев без гражданства 1961 года, она восприняла ее положения в своей законодательной практике, а значит, принимает этот стандарт в качестве обязательного. Так, в нашем законе также говорится, что прекращение гражданства не допускается, если гражданин не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения».

В любом случае, по словам Дейкало, при лишении гражданства человек должен иметь право оспорить это решение в независимом суде, а в Беларуси в принципе отсутствует независимая судебная власть.

«Лишение гражданства — это большое исключение, и какое-либо одиозное толкование или массовое применение такой нормы уже будет говорить о ее необоснованности и репрессивном характере», — считает эксперт.