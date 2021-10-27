Число белорусских IT-компаний, открывших офисы за границей, за год выросло на 11%

За год заметно выросло присутствие белорусских IT-компаний в других странах, свидетельствует опрос, проведенный с 6 по 11 октября 2021 года компанией Belarus IT Companies Club (BICC).

В исследовании, опубликованном на сайте BICC, приняли участие 120 собственников и руководителей компаний, большинство которых имеют статус резидента белорусского ПВТ и ориентируются на экспорт IT-услуг.

Согласно результатам исследования, по сравнению с октябрем 2020 года на 11% увеличилось количество компаний, имеющих зарубежные представительства, на 9% стало больше тех, кто планирует их открытие.

У более половины (51%) респондентов увеличилось число сотрудников, находящихся за рубежом.

Стало больше компаний, которые поддерживают идею размещения части белорусских сотрудников за пределами страны: 30% уже вывезли часть своих команд или находятся в процессе переезда, 22% — планируют это сделать.

При этом количество бизнесов, готовых полностью покинуть Беларусь, не изменилось — 2% компаний вывезли всех сотрудников или планируют это сделать. Опрос показал, что это единичные случаи среди маленьких продуктовых команд до 20 человек.

Что касается развития ситуации, то, по прогнозам респондентов, релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (63%). Вместе с тем 35% участников опроса прогнозируют замедление оттока в ближайшее время. В апреле прогноз был менее радужным — о замедлении тогда говорили лишь 13%.

Наиболее востребованные направления для открытия дополнительного офиса не изменились с прошлого года — это Украина, Польша и Литва.

Большинство респондентов отмечают стабильность своего финансового положения, несмотря на внешние факторы.

Представители 49% компаний заявили, что по сравнению с 2020 годом финансовое состояние улучшилось, в апреле таких было 39%. У 40% респондентов ничего не изменилось, 11% опрошенных считают, что финансовые дела ухудшились (в октябре 2020 года таких было 27%).

Об увеличении выручки в 2021 году заявили 71% компаний, треть отметила рост прибыли более чем на 10%.

При этом участники опроса указывали на проблемы в отношениях с клиентами и партнерами, а также с приемом платежей из-за рубежа, преимущественно из Европы. В такой ситуации оказались 44% респондентов.

Значительно вырос уровень оптимизма в отношении дальнейшего спроса на IT-услуги: по сравнению с прошлой осенью этот показатель увеличился на 44%, и сегодня порядка 60% руководителей считают, что спрос будет расти. Стоимость услуг более чем у половины компаний также выросла.

Однако 78% нанимателей ощущают нехватку квалифицированных кадров, из них 46% говорят об ощутимом дефиците — этот показатель вырос по сравнению с апрелем на 12%. По мнению участников, это происходит из-за высокого спроса со стороны местных и зарубежных работодателей, а также по причине релокации специалистов.

Если в апреле 20% руководителей не ощущали оттока разработчиков, то сейчас ситуация кардинально изменилась, — этот вариант выбрали только 2% респондентов. Половина руководителей считают, что уже уехало более 10% разработчиков, а их релокация за рубеж или продолжится с той же скоростью, или усилится (мнение 63% респондентов).

Вырос уровень пессимизма в оценке бизнес-климата Беларуси: 80% респондентов считают, что условия для IT-сектора ухудшатся. Наибольшие опасения вызывает риск отмены льгот для ПВТ, при этом все больше компаний считают, что в таком случае не смогут сохранить достаточную рентабельность.

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