За сутки в страны ЕС не впустили 426 нелегалов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки пограничники стран Европейского союза не впустили 426 мигрантов, намеревавшихся незаконно попасть в ЕС со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 26 октября было задокументировано 313 попыток нелегального пересечения границы с белорусской территории. Задержан гражданин Сирии. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержаны шесть иностранцев: два гражданина Болгарии, два — Украины, гражданин Грузии и гражданин Сирии. У последнего был вид на жительство в Германии.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГ) сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 96 мигрантов со стороны Беларуси.

По информации погранслужбы, 26 октября в центре регистрации иностранцев в Мядининкае произошли стычки между мигрантами из разных стран, а также между мигрантами и охраной центра.

Утверждается, что в женском секторе центра пять представительниц африканских стран напали на гражданку Ирака в попытке отобрать у нее вещи. Когда в конфликт вмешалась охрана, женщины попытались прорваться через ворота сектора. Одна из них стала кусать охранников, в ответ те применили слезоточивый газ. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали, что в серьезной медицинской помощи не нуждаются ни охранники, ни мигранты. «После ночного происшествия охрана сектора была усилена, беспорядков больше не было», — отметили в СОГГ.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 26 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 18 мигрантами. В то же время двух человек задержали — по гуманитарным причинам их проникновению на латвийскую территорию не препятствовали.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Читайте также: