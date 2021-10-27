В Россию запретили ввоз 64 тонн минеральной добавки из Беларуси
Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на железнодорожной станции «Псков-товарный» был остановлен ввоз на территорию РФ 64 тонн белково-минерально-витаминной добавки «БМВБ-6-п» .
Как отметили в ведомстве, данная минеральная добавка используется для производства кормов для цыплят-бройлеров. Груз направлялся в адрес одного из псковских предприятий.
В ходе проверки сопроводительных документов, «было установлено, что информация о составе кормовой добавки… не соответствовала данным, нанесенным на маркировочные этикетки».
Также специалисты установили, что «в состав добавки включена мясокостная мука без указания вида животных, от которых она получена».
В настоящее время Россельхознадзором введены временные ограничения на поставки мясокостной муки от крупного рогатого скота из Беларуси.
Груз будет возвращен поставщику.