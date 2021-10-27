В Россию запретили ввоз 64 тонн минеральной добавки из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 51

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на железнодорожной станции «Псков-товарный» был остановлен ввоз на территорию РФ 64 тонн белково-минерально-витаминной добавки «БМВБ-6-п» .

Как отметили в ведомстве, данная минеральная добавка используется для производства кормов для цыплят-бройлеров. Груз направлялся в адрес одного из псковских предприятий.

В ходе проверки сопроводительных документов, «было установлено, что информация о составе кормовой добавки… не соответствовала данным, нанесенным на маркировочные этикетки».

Также специалисты установили, что «в состав добавки включена мясокостная мука без указания вида животных, от которых она получена».

В настоящее время Россельхознадзором введены временные ограничения на поставки мясокостной муки от крупного рогатого скота из Беларуси.

Груз будет возвращен поставщику.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россельхознадзор

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Что происходит с продукцией, которую Россельхознадзор заворачивает в Беларусь?

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка

Суриков: никто не хочет вытеснить вашу «молочку» с российского рынка