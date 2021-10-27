Доллар продолжает падать
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 27 октября из трех основных иностранных валют падает только американская валюта.
Доллар теряет 0,0008 пункта — 2,4146 белорусского рубля.
В свою очередь евро добавляет всего 0,0001 пункта —2,8033 белорусского рубля. А российский рубль 0,0013 пункта — 3,4744 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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