Доллар продолжает падать

/ Экономика
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На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 27 октября из трех основных иностранных валют падает только американская валюта.

Доллар теряет 0,0008 пункта — 2,4146 белорусского рубля.

В свою очередь евро добавляет всего 0,0001 пункта —2,8033 белорусского рубля. А российский рубль 0,0013 пункта — 3,4744 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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