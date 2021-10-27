Около 20 тысяч «ипэшников» прекратили свою деятельность

По данным Белстата, за девять месяцев 2021 года зарегистрировано 7.185 юридических лиц и 24.478 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 7.134 юридических лица, прекратили свою деятельность 19.489 «ипэшников».

Наибольшее количество прекративших деятельность ИП пришлось на сферу торговли — 2.322.

На 1 октября 2021 года в стране работало 143,1 тыс. юридических лиц и 276,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с показателем на ту же прошлогоднюю дату уменьшилось на 0,2%, ИП — выросло на 2,7%. С начала 2021 года количество юрлиц снизилось на 0,1%, ИП — выросло на 2%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 52.283 (за 12 месяцев их количество выросло на 0,02%; с начала года — на 0,2%). В Минской области было 25.924 юридических лица (-0,3%; +0,02%), в Брестской — 14.610 (-0,1%; +0,2%), Гомельской — 13.907 (-0,3%; -0,2%), Витебской — 13.056 (-0,6%; -0,7%), Могилевской — 11.867 (-0,7%; -0,6%), Гродненской — 11.499 (-0,5%; -0,3%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 83.204 (за год их количество увеличилось на 1,1%; с начала года — на 0,2%). В Минской области насчитывалось 46.591 ИП (+4,5%; +3,5%), в Брестской — 36.563 (+2,8%; +2,4%), Гомельской — 30.914 (+3,2%; +2,6%), Гродненской — 27.598 (+4,8%; +4%), Могилевской — 26.441 (+2,4%; +1,7%), Витебской — 24.062 (+2,6%; +2,1%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,2% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности снизился на 0,1 процентного пункта.

Из 143,1 тыс. организаций в сфере производства работали 31,8 тыс. (22,2% общего количества), в сфере услуг — 111,3 тыс. (77,8%).

В 2020 году в Беларуси было зарегистрировано 9.222 юридических лица и 30.936 индивидуальных предпринимателей, ликвидировано — 9.052 юридических лица, прекратили деятельность 24.315 ИП.

Согласно недавно опубликованному проекту Налогового кодекса на 2022 год, только для некоторых ИП сохранится упрощенная система налогообложения, остальные будут платить либо единый налог, либо работать по общей системе налогообложения и платить подоходный налог по ставке 16%. При этом местным органам власти дается возможность повышать этот налог до 18%.

С 2023 года будут изменены подходы к налогообложению самозанятых и ИП. Скорее всего, будет отменен единый налог для ИП.

Говоря языком самих предпринимателей, то, что сейчас происходит, можно охарактеризовать так: малый бизнес ломают через колено, а ипэшников уничтожают как класс.

Впрочем, нынешние разговоры об ухудшении условий работы индивидуальных предпринимателей вовсе не новость. Выступая на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года, Александр Лукашенко анонсировал : «Всяких ипэшников приведем в чувство».

Буквально через несколько дней появилось письмо Комитета госконтроля в адрес Минфина с предложением изменить принципы налогообложения для ипэшников. Тогда уже предприниматели понимали: для них наступают черные времена .