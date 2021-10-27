«Вместе как единое целое». Какими будут медали зимней Олимпиады-2022

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пеекине, проведение которой запланировано на 4-20 февраля 2022 года, представил дизайн наград — медалей под названием «Tонг Ксинь», что означает «Вместе как единое целое».

Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут следить по всему миру, пишет olympics.com .

Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это подчеркивает тот факт, что Пекин — первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг — надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре размещена эмблема зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее выгравировано полное китайское название зимней Олимпиады: 北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会.

Кроме этого, на обороте, в самом большом кольце, выгравировано название медального соревнования. Вогнутое кольцо повторяет традиционный дизайн нефритового кулона. Неглубокие резные узоры на кольцах основаны на традиционных китайских узорах.