Официально: в промышленности почти каждое пятое предприятие терпит убытки

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе-августе 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го уменьшилось с 345 до 297 (на 13,9%), их удельный вес — с 22,2 до 19,1%.

Сумма чистого убытка убыточных организаций сократилась на 89,9% до 514,5 млн рублей, на одну организацию — на 88,2% до 1 млн 732,4 тыс. рублей.

Чистая прибыль организаций на 1 сентября 2021 года составила 5 млрд 820,5 млн рублей против убытка в 1 млрд 358,9 млн в январе—августе 2020-го.

Прибыль до налогообложения составила 6 млрд 935,5 млн против убытка в 521,6 млн в январе—августе 2020 года.

Прибыль от реализации выросла на 34% до 9 млрд 915,6 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,6 и 12,2% соответственно (в январе—августе 2020 года — 9,4 и 12,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 103 млрд 97,6 млн рублей (+31,4%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 33,8% до 81 млрд 537 млн рублей.

Независимые эксперты объясняют рост прибыли промышленных предприятий увеличением экспортных поставок и улучшением внешней конъюнктуры цен. Однако они предполагают, что финансовые результаты промпредприятий могут ухудшиться, когда вступят в полную силу секторальные санкции Евросоюза.

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