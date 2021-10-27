Уже сегодня может досрочно определиться чемпион Беларуси по футболу
Сегодня на гомельском стадионе «Центральный» пройдет перенесенный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
«Гомель», не потерявший еще шансы попасть в тройку призеров, примет «Шахтер», которому до второго чемпионства подряд не хватает всего три очка.
Хозяева не проигрывают уже на протяжении восьми поединков (шесть побед и две ничьи; разница забитых и пропущенных — 18:2), у гостей за этот отрезок шесть побед и два поражения при разнице 13:5.
Одним словом, «горнякам» просто на берегах Сожа не будет. Встреча начнется в 19:30.
Пока турнирная таблица выглядит так:
- Шахтер — 65 очков (после 25 матчей)
- БАТЭ — 58 (27)
- Динамо (Мн) — 57 (27)
- Гомель — 52 (26)
- Рух — 52 (27)
- Динамо (Бр) — 37 (27)
- Ислочь — 34 (27)
- Витебск — 34 (27)
- Неман — 30 (27)
- Торпедо-БелАЗ — 30 (26)
- Минск — 29 (26)
- Энергетик-БГУ — 29 (27)
- Слуцк — 28 (27)
- Славия — 27 (26)
- Сморгонь — 16 (27)
- Спутник — 7 (27)