Уже сегодня может досрочно определиться чемпион Беларуси по футболу

Сегодня на гомельском стадионе «Центральный» пройдет перенесенный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Шахтер»

«Гомель», не потерявший еще шансы попасть в тройку призеров, примет «Шахтер», которому до второго чемпионства подряд не хватает всего три очка.

Хозяева не проигрывают уже на протяжении восьми поединков (шесть побед и две ничьи; разница забитых и пропущенных — 18:2), у гостей за этот отрезок шесть побед и два поражения при разнице 13:5.

Одним словом, «горнякам» просто на берегах Сожа не будет. Встреча начнется в 19:30.

Пока турнирная таблица выглядит так:

Шахтер — 65 очков (после 25 матчей) БАТЭ — 58 (27) Динамо (Мн) — 57 (27) Гомель — 52 (26) Рух — 52 (27) Динамо (Бр) — 37 (27) Ислочь — 34 (27) Витебск — 34 (27) Неман — 30 (27) Торпедо-БелАЗ — 30 (26) Минск — 29 (26) Энергетик-БГУ — 29 (27) Слуцк — 28 (27) Славия — 27 (26) Сморгонь — 16 (27) Спутник — 7 (27)