Уже сегодня может досрочно определиться чемпион Беларуси по футболу

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Сегодня на гомельском стадионе «Центральный» пройдет перенесенный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Шахтер»

«Гомель», не потерявший еще шансы попасть в тройку призеров, примет «Шахтер», которому до второго чемпионства подряд не хватает всего три очка.

Хозяева не проигрывают уже на протяжении восьми поединков (шесть побед и две ничьи; разница забитых и пропущенных — 18:2), у гостей за этот отрезок шесть побед и два поражения при разнице 13:5.

Одним словом, «горнякам» просто на берегах Сожа не будет. Встреча начнется в 19:30.

Пока турнирная таблица выглядит так:

  1. Шахтер — 65 очков (после 25 матчей)
  2. БАТЭ — 58 (27)
  3. Динамо (Мн) — 57 (27)
  4. Гомель — 52 (26)
  5. Рух — 52 (27)
  6. Динамо (Бр) — 37 (27)
  7. Ислочь — 34 (27)
  8. Витебск — 34 (27)
  9. Неман — 30 (27)
  10. Торпедо-БелАЗ — 30 (26)
  11. Минск — 29 (26)
  12. Энергетик-БГУ — 29 (27)
  13. Слуцк — 28 (27)
  14. Славия — 27 (26)
  15. Сморгонь — 16 (27)
  16. Спутник — 7 (27)

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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