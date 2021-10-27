Политолог о миграционном кризисе: создать такие проблемы, которые в свое время создала Турция для ЕС, Минск не может

По мнению директора института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, экспертное мнение как в Беларуси, так и в Европе полагает, что видны признаки того, что миграционный кризис инициирован белорусскими властями.

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По словам политолога, пишет «ГА» , Минском широко рекламировался канал миграции для Ирака, Афганистана, Ирана и других стран: «Мигранты также использовали туристическую инфраструктуру без каких-либо препятствий со стороны официального Минска. Гости организовано прибывали туристическими группами, и потом их доставляли на границу. Так продолжалось все лето. Сейчас все больше свидетельств того, что некие «люди в штатском» оказывают прибывшим техническую помощь мигрантам — ориентируют их на местности, указывают, где проще перейти границу».

Также Казакевич отметил, что и сам Лукашенко заявлял, что это ответ на санкции и недружественные действия со стороны ЕС. По его мнению, белорусский режим надеется, что таким образом можно заставить Европу пойти на компромиссы и переговоры.

Впрочем, он не верит, что такой план может сработать, потому что «политический, экономический потенциал двух сторон просто не сравним»: «Создать такие проблемы, которые в свое время создала Турция для Евросоюза, Минск в любом случае не может. Речь идет о сотнях мигрантов, а не о десятках и сотнях тысяч».

Кроме того, элиты европейских стран, прежде всего Литвы, Польши и Германии, сегодня бескомпромиссно настроены по отношению к Минску, считает директор института «Политическая сфера».

«Все вместе наводит на мысль, что скорее всего в ближайшее время мы увидим ужесточение санкций ЕС. До конца года ожидаются дополнительные ограничительные меры для (белорусских) физических и юридических лиц. Возможно, будут и новые секторальные ограничения», — резюмировал Казакевич.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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