Неустойчивая воздушная масса накроет страну
Сегодня утром погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, днем — неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. В некоторых восточных районах пройдут дожди.
Утром в отдельных районах по западу сохранится туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +11..+13°C;
- Витебск +8..+10°C;
- Гомель +8..+10°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +9..+11°C;
- Минск +9..+11°C.
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