Неустойчивая воздушная масса накроет страну

Сегодня утром погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, днем — неустойчивая воздушная масса.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. В некоторых восточных районах пройдут дожди.

Утром в отдельных районах по западу сохранится туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

Брест +11..+13°C;

Витебск +8..+10°C;

Гомель +8..+10°C;

Гродно +10..+12°C;

Могилев +9..+11°C;

Минск +9..+11°C.

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