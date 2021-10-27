Неустойчивая воздушная масса накроет страну

/ Общество
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Сегодня утром погоду на территории республики будет формировать фронтальный раздел, днем — неустойчивая воздушная масса.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. В некоторых восточных районах  пройдут дожди.

Утром в отдельных районах по западу сохранится туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +11..+13°C;
  • Витебск +8..+10°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +10..+12°C;
  • Могилев +9..+11°C;
  • Минск +9..+11°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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