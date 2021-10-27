Белорусские журналисты стали лауреатами Free Media Awards

Вручение премий немецко-норвежской премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards состоится в Гамбурге 1 ноября.

В этом году немецкий и норвежский фонды Zeit-Stiftung и Stiftelsen Fritt Ord назвали лауреатами журналисток Катерина Борисевич (на фото), Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Наталья Лубневская, признанный в Беларуси экстремистским Tut.by, а также Белорусская ассоциация журналистов, которая была лишена государственной регистрации, пишет dw.com .

«В этом году победители премии Free Media Awards предоставили нам одни из лучших и самых смелых репортажей из Беларуси. Более того, тюремное заключение некоторых лауреатов премии демонстрирует последствия, с которыми сталкиваются граждане Беларуси, отстаивающие права общества, свободу и демократию», — отметил глава фонда Zeit Михаэль Гёринг.

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