За миграционным кризисом между Беларусью и ЕС может стоять попытка внедрения агентов
Миграционный кризис между Беларусью и странами Евросоюза мог быть создан, чтобы внедрять агентов, пишет в колонке для «Нового времени» Брайан Уитмор, внештатный старший научный сотрудник Atlantic Council.
По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича, поток нелегальных мигрантов из Беларуси похож на попытку тайно провезти потенциальных агентов и провокаторов в Европу. По его словам, некоторые из этих людей живут в Беларуси или в России в течение многих лет, а некоторые из них связаны с террористическими организациями, передает
«Возможность того, что Москва и Минск могут тайно доставлять агентов в Польшу и Литву, вызывает тревогу, поскольку эти страны стали прибежищем для большого числа российских, белорусских диссидентов и оппозиционеров, которые бежали со своей родины», — отмечает Уитмор.
Он также добавляет, что Владимир Путин и Александр Лукашенко становятся все более смелыми в отношении преследования диссидентов, живущих за границей.
«У России богатейший „опыт“ отправки агентов для убийства диссидентов за границей», — пишет эксперт, вспоминая убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, попытку убийства Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, и смерть Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине в 2019 году.
Кроме того, в августе 2021 года в одном из парков Киева был обнаружен повешенным беженец из Беларуси Виталий Шишов, который основал организацию по оказанию помощи другим преследуемым белорусским эмигрантам, добавляет Уитмор.
Напряженность в отношениях между Беларусью и Евросоюзом нарастает в течение последних месяцев. Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Страны усилили свои границы и начали строительство заборов из колючей проволоки. Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозят силовики режима Лукашенко.