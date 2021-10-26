За миграционным кризисом между Беларусью и ЕС может стоять попытка внедрения агентов

Миграционный кризис между Беларусью и странами Евросоюза мог быть создан, чтобы внедрять агентов, пишет в колонке для «Нового времени» Брайан Уитмор, внештатный старший научный сотрудник Atlantic Council.

Группа мигрантов, задержанная польскими пограничниками. Фото: Погранслужба Польши

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича, поток нелегальных мигрантов из Беларуси похож на попытку тайно провезти потенциальных агентов и провокаторов в Европу. По его словам, некоторые из этих людей живут в Беларуси или в России в течение многих лет, а некоторые из них связаны с террористическими организациями, передает NV.ua .

«Возможность того, что Москва и Минск могут тайно доставлять агентов в Польшу и Литву, вызывает тревогу, поскольку эти страны стали прибежищем для большого числа российских, белорусских диссидентов и оппозиционеров, которые бежали со своей родины», — отмечает Уитмор.

Он также добавляет, что Владимир Путин и Александр Лукашенко становятся все более смелыми в отношении преследования диссидентов, живущих за границей.

«У России богатейший „опыт“ отправки агентов для убийства диссидентов за границей», — пишет эксперт, вспоминая убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, попытку убийства Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, и смерть Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине в 2019 году.

Кроме того, в августе 2021 года в одном из парков Киева был обнаружен повешенным беженец из Беларуси Виталий Шишов, который основал организацию по оказанию помощи другим преследуемым белорусским эмигрантам, добавляет Уитмор.

Напряженность в отношениях между Беларусью и Евросоюзом нарастает в течение последних месяцев. Польша, Литва и Латвия в этом году столкнулись со значительным ростом числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы. Страны усилили свои границы и начали строительство заборов из колючей проволоки. Позже появились данные о том, что беженцев к границе организовано свозят силовики режима Лукашенко.