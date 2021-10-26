БелАЭС заместила 1,2 млрд кубометров природного газа

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему 3 ноября прошлого года выработал 4,3 млрд кВт⋅ч электроэнергии и таким образом позволил заместить 1,2 млрд куб. м природного газа, сообщили в Минэнерго.

В настоящий момент электроэнергия с Белорусской атомной электростанции поступает во все регионы республики, что стало возможным благодаря осуществлению комплекса мероприятий по интеграции станции в энергетическую систему Беларуси. По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, для этих целей было построено порядка 1,6 тыс. км высоковольтных электросетей, модернизированы четыре системообразующие электрические подстанции, введены в эксплуатацию высокотехнологичная подстанция и электрокотлы. Продолжаются работы по строительству пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт, которые обеспечат надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Второй блок БелАЭС готов на 90 %, его планируется ввести в промышленную эксплуатацию в следующем году. Тогда объем производства электричества на станции должен составить около 18,5 млрд кВт⋅ч в год, что позволит регулярно замещать около 4,5 млрд куб. м газа.