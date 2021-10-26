Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—августе вырос более чем на 43%

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—августе 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года вырос на 43,3% до 10 млрд 479 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата.

Экспорт товаров в ЕС вырос в 2 раза до 6 млрд 238,2 млн долларов, импорт — на 0,9% до 4 млрд 240,8 млн. Положительное сальдо внешней торговли товарами за восемь месяцев 2021 года составило 1 млрд 997,4 млн долларов, передает БелаПАН.

Из общего объема белорусского экспорта за восемь месяцев текущего года на долю стран ЕАЭС приходилось 44,2% (в январе—августе 2020-го — 49,3%), России — 41,4% (46,3%), ЕС — 25,4% (17,3%), остальных стран — 30,4% (33,4%). Импорт из стран ЕАЭС составил 56,7% общего объема импорта (в январе—августе 2020 года — 49,7%), из России — 56,2% (49,3%), ЕС — 16,4% (20,8%), остальных стран — 26,9% (29,5%).

За январь—август 2021 года зарегистрированы экспортно-импортные операции со 198 странами. Товары поставлялись на рынки 167 государств, импортировалась продукция из 180 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в этот период были: Россия — 49% всего объема товарооборота; Украина — 7,9%; Китай — 6,2%; Германия — 4,5%; Польша — 4,1%; Нидерланды — 3,4%; Литва — 2,2%; Казахстан — 1,4%; США — 1,3%; Турция и Италия — по 1,2%; Бразилия — 1%.

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году по сравнению с 2014-м снижение составило 28,5%. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов. В 2020 году по сравнению с 2019-м товарооборот Беларуси с Евросоюзом уменьшился на 9,2% до 11 млрд 935,7 млн долларов.