Тихановская: С помощью давления можно вынудить власть пойти на переговоры

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская считает, что с помощью внутреннего и внешнего давления демсилы могут вынудить представителей власти пойти на переговоры. Об этом она заявила в интервью Алексею Венедиктову — главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», принадлежащей российской компании «Газпром-медиа».

Фото: t.me/tsikhanouskaya

«Как мы рисуем себе эту картинку. Под давлением, внутренним и внешним, в Беларуси те, кто находится сейчас у власти, понимают, что политика одного человека ведет в пропасть. В режиме уже идут процессы недовольства политикой Лукашенко. Это давление приведет к тому, что будут неизбежные переговоры между властью, удерживающей с помощью насилия свою власть, и белорусами, демократическими силами», — рассказала Тихановская, отвечая на вопрос, как может произойти транзит власти в Беларуси.

По ее словам, со стороны демсил в переговорах могут участвовать представители Координационного совета.

«И во время этих переговоров мы обсуждаем, как происходит транзит власти, кто становится у руля на транзитный период, каким образом будет организовано управление государством после новых выборов — это будет президентская либо парламентско-президентская республика. Об этом договариваются заранее, — подчеркнула Тихановская. — В транзитный период самая основная задача — сохранить стабильность, как бы это слово ни набивало оскомину».

Основное условие для переговоров — остановка насилия и освобождение политзаключенных, добавила политик.

На уточнение интервьюера, имеются ли в виду переговоры непосредственно с Александром Лукашенко, Тихановская отметила, что речь идет о переговорах «с ключевыми фигурами власти».

«Если так случится, что он (Лукашенко. — Ред.) будет за образным столом переговоров, то придется переговариваться, но существуют площадки для переговоров, как ОБСЕ, например. И на этой площадке могут быть представители режима, демократических сил, и ведутся переговоры. Возможно, эта картинка идеализирована, но я считаю, что в XXI веке это самый действенный и мирный способ сменить власть в диктаторской стране», — заявила демократический лидер.

Она считает, что с помощью давления можно «вынудить людей, которые в режиме вокруг него (Лукашенко. — Ред.), бизнесы, вынудить его пойти на эти переговоры». «Опять же не обязательно его. Это могут быть и переговоры других людей», — добавила Тихановская.

Политик подчеркнула, что представители демсил «всегда готовы выехать на переговоры», и призналась, что в мае этого года даже были куплены билеты в Минск. «Потому что мы думали, что будет такая возможность выехать в Минск. У нас был свой план, но мы недооценили желание [режима] сохранить власть против воли белорусов», — пояснила она.

Политик также заявила, что выступает против революционного сценария смены власти, поскольку «не хотела бы жертвовать белорусами в таком захвате». «Наверное, во мне говорит женщина прежде всего. И я понимаю, что при таких событиях жертвы неизбежны, многочисленные жертвы, особенно если режим Лукашенко готов стрелять», — подчеркнула Тихановская.

Говоря о внутреннем давлении, она отметила, что оно есть, несмотря на отсутствие массовых демонстраций. По ее словам, люди не выходят на улицу «не потому, что изменили свое мнение и не хотят перемен в стране, а только потому, что людям страшно, и это обоснованно». В то же время, добавила она, «люди научились общаться друг с другом посредством телеграм-каналов, других средств связи».